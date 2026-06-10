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Nederland kan in 2030 niet meer aan stroomvraag voldoen, snelle maatregelen nodig

Wonen

Vandaag, 13:43

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Nederland kan in 2030 niet meer volledig aan de elektriciteitsvraag voldoen. Daarvoor waarschuwt hoogspanningsnetbeheerder TenneT woensdag in de Monitor Voorzieningszekerheid 2026. In alle onderzochte scenario's is er in 2030 meer dan de maximaal toegestane vier uur per jaar een tekort aan elektriciteit in ons land. Vorig jaar waarschuwde TenneT nog dat dit pas ná 2030 zou gebeuren.

Dit komt vooral doordat de vraag naar elektriciteit de komende jaren verder toeneemt, bijvoorbeeld door de groei van het aantal elektrische auto's. Tegelijkertijd blijft de productiecapaciteit naar verwachting voorlopig beperkt. Als zich een tekort voordoet, kan in delen van het land bijvoorbeeld de stroom uitvallen.

Het kabinet buigt zich over een opvallend voorstel: consumenten een noodsignaal sturen als het stroomnet te vol raakt. In bovenstaande video wordt het uitgelegd.

De problemen zullen zich volgens TenneT vooral voordoen in de ochtend en de avond tijdens de wintermaanden. Op die momenten gebruiken huishoudens en bedrijven doorgaans de meeste stroom. Na 2030 nemen de verwachte tekorten waarschijnlijk snel toe, vreest de netbeheerder. Als er geen maatregelen worden genomen, kan het in 2035 gaan om 37 tot 46 uur per jaar.

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Maatregelen

TenneT roept het ministerie op om snel maatregelen te nemen. Volgens de netbeheerder moet Nederland beginnen met het opbouwen van strategische reserves en ervoor zorgen dat er voldoende capaciteit beschikbaar is. Energieleveranciers krijgen dan een vergoeding voor het achter de hand houden van stroom, zodat die op cruciale momenten kan worden teruggeleverd. TenneT adviseert dat dit systeem uiterlijk in de winter van 2029-2030 operationeel is.

Daarnaast stelt TenneT dat Nederland actief moet samenwerken met buurlanden België, Duitsland en Denemarken bij het opbouwen van die reserves. Er bestaan al afspraken tussen deze landen om elkaar te helpen met het leveren van stroom tijdens tekorten. Daarbij houdt TenneT er rekening mee dat ook in deze landen de vraag naar elektriciteit verder zal toenemen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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