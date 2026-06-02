Geld verdienen met zonnepanelen? Enexis betaalt om ze juist uít te zetten

Duizenden mensen met zonnepanelen kunnen geld verdienen door ze niet aan, maar uit te zetten. Enexis gaat via het bedrijf Zonnedimmer tienduizenden huishoudens met deze panelen betalen om ze tijdelijk uit te mogen schakelen. Hiermee wil de netbeheerder overbelasting op het stroomnet op zonnige momenten tegengaan.

Ongeveer 55.000 huishoudens met zonnepanelen ontvangen binnenkort een brief waarin ze worden uitgenodigd om zich vrijwillig aan te melden. De actie geldt voor delen van Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg, waar het stroomnet op piekmomenten onder druk staat.

Dimmen

Zonnedimmer kan, in opdracht van Enexis en met toestemming van de eigenaar, het zonnepaneelsysteem op afstand tijdelijk uitschakelen, inschakelen of de opwek dimmen. Hiervoor werkt die samen met het merendeel van de fabrikanten van omvormers voor zonnepanelen.

Huishoudens die meedoen, lopen tijdens het dimmen wel stroomopbrengst mis. Daarvoor ontvangen zij een vergoeding van 25 cent per niet-opgewekte kilowattuur, wat bij tien panelen neerkomt op ongeveer 1 tot 2 euro voor twee uur dimmen.