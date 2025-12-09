Volg Hart van Nederland
Waarom veel werknemers mogelijk geen loonsverhoging krijgen komend jaar

Geld

Vandaag, 09:49

Veel Nederlanders kunnen een loonsverhoging volgend jaar wel vergeten. Dat schrijft De Telegraaf. Directeur Lisette van Breugel van werkgeversorganisatie AWVN laat aan de krant weten dat in sommige sectoren weinig ruimte is voor hogere salarissen.

Werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland willen minder grote loonsverhogingen dan in de afgelopen jaren. Door hogere loonkosten blijft er te weinig geld over voor investeringen en innovatie.

Van Breugel noemt ook hoge energiekosten, trage besluitvorming en problemen met stroom en stikstof als extra zorgen. De afgelopen jaren gingen cao-gesprekken vooral over koopkracht, maar die is volgens haar nu hersteld. Ondertussen zijn er al grote reorganisaties en komen er waarschijnlijk meer.

Volgens Van Breugel liggen de arbeidskosten per gewerkt uur 35 procent boven het Europese gemiddelde. Daardoor behoort Nederland tot de duurste landen van Europa om personeel in te zetten.

In plaats van hogere vaste salarissen stellen werkgevers variabele beloningen voor. Die kunnen stijgen als het goed gaat, maar in slechte tijden blijven de kosten laag.

Vakbonden zetten in op loonsverhoging

Vakbonden FNV en CNV maakten eerder dit jaar juist bekend in te zetten op loonsverhogingen die vergelijkbaar zijn met of hoger zijn dan die in het afgelopen jaar. FNV mikt op 6 procent. CNV wil het komende cao-seizoen loonsverhogingen tussen de 3,5 en 5 procent.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

