Nederlanders met minimumloon houden in 2026 meer geld over

Werknemers in Nederland die het minimumloon verdienen, houden volgend jaar netto meer over. Dat blijkt uit berekeningen van hr-dienstverlener Youforce. Het zou gaan om een bedrag tussen de 10 en 20 euro op basis van het aantal uur dat iemand werkt.

Bij 20 uur per week zou het gaat om 13,67 euro per maand extra, en bij een 36-urige werkweek om 12,75 euro extra. Mensen die 40 uur per week werken, ontvangen 19,16 euro extra. Volgens Youforce bedraagt een modaal inkomen momenteel 3875 euro, maar dit wordt per 1 januari maandelijks netto 34,67 euro meer. Eerder zou het gaan om 38,50 euro.

Bijna iedereen wil meer salaris krijgen, zeker in deze dure tijden. Toch is het altijd de vraag wanneer je om meer geld aan je baas kunt vragen en hoe je dat dan aanpakt. HR-expert Ronald Grootenboer geeft tips:

Modaal of hoger inkomen stijgt minder hard

Wie twee keer modaal verdient, ontvangt per 1 januari 37,17 euro netto per maand meer. De verwachting was eerder dat het zou gaan om 48,09 euro. Youforce benadrukt dat de berekeningen onder voorbehoud zijn van eventuele wijzigingen in de pensioenpremies. Daarnaast moeten ook de Eerste en Tweede Kamer nog stemmen over de veranderingen.

Het Belastingplan werd door Youforce al na Prinsjesdag doorgerekend. Minimumloners leken er toen licht op achteruit te gaan, waarna er Kamervragen volgden. Later paste het kabinet de plannen aan. Werkende Nederlanders met een modaal of hoger inkomen moeten dus straks juist op iets minder vooruitgang rekenen dan dat eerder werd gemeld.