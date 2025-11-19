Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlanders met minimumloon houden in 2026 meer geld over

Nederlanders met minimumloon houden in 2026 meer geld over

Geld

Vandaag, 09:44 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Werknemers in Nederland die het minimumloon verdienen, houden volgend jaar netto meer over. Dat blijkt uit berekeningen van hr-dienstverlener Youforce. Het zou gaan om een bedrag tussen de 10 en 20 euro op basis van het aantal uur dat iemand werkt.

Bij 20 uur per week zou het gaat om 13,67 euro per maand extra, en bij een 36-urige werkweek om 12,75 euro extra. Mensen die 40 uur per week werken, ontvangen 19,16 euro extra. Volgens Youforce bedraagt een modaal inkomen momenteel 3875 euro, maar dit wordt per 1 januari maandelijks netto 34,67 euro meer. Eerder zou het gaan om 38,50 euro.

Bijna iedereen wil meer salaris krijgen, zeker in deze dure tijden. Toch is het altijd de vraag wanneer je om meer geld aan je baas kunt vragen en hoe je dat dan aanpakt. HR-expert Ronald Grootenboer geeft tips:

Hoe begin je een gesprek over salarisverhoging op het werk?
6:29

Hoe begin je een gesprek over salarisverhoging op het werk?

Modaal of hoger inkomen stijgt minder hard

Wie twee keer modaal verdient, ontvangt per 1 januari 37,17 euro netto per maand meer. De verwachting was eerder dat het zou gaan om 48,09 euro. Youforce benadrukt dat de berekeningen onder voorbehoud zijn van eventuele wijzigingen in de pensioenpremies. Daarnaast moeten ook de Eerste en Tweede Kamer nog stemmen over de veranderingen.

Het Belastingplan werd door Youforce al na Prinsjesdag doorgerekend. Minimumloners leken er toen licht op achteruit te gaan, waarna er Kamervragen volgden. Later paste het kabinet de plannen aan. Werkende Nederlanders met een modaal of hoger inkomen moeten dus straks juist op iets minder vooruitgang rekenen dan dat eerder werd gemeld.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Prinsjesdag 2025: dit merk jij volgend jaar in je portemonnee
Prinsjesdag 2025: dit merk jij volgend jaar in je portemonnee
VVD overweegt politici deel inkomen te laten afstaan aan partij
VVD overweegt politici deel inkomen te laten afstaan aan partij

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.