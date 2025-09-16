Prinsjesdag 2025: dit merk jij volgend jaar in je portemonnee

Prinsjesdag is de dag waarop Den Haag op volle toeren draait. Elke derde dinsdag in september gaat het beroemde koffertje open met de Miljoenennota. Daarin staat wat de overheid volgend jaar wil uitgeven en innen. Maar wat ga jij ervan merken in je portemonnee?

Koopkracht

De koopkracht gaat gemiddeld omhoog met zo’n 1,3 procent. Dat komt vooral door stijgende lonen en een kleine verhoging van de arbeidskorting. Werkenden krijgen er van hun baas gemiddeld 4,2 procent bij. Dat is ruimschoots voldoende om de inflatie te compenseren. Ook uitkeringen en pensioenen stijgen voldoende om de stijging van het gemiddelde prijsniveau bij te benen.

Prinsjesdag verliep voor Oranjefan Johan Vlemmix iets minder feestelijk dan gepland:

1:17 Johan Vlemmix onderuit in de paardenpoep op Prinsjesdag

Hoeveel jij er op vooruitgaat, kun je uitrekenen met de koopkrachtberekenaar van het Nibud. De bedragen in de koopkrachtberekenaar zijn gebaseerd op voorbeeldhuishoudens, dus de uitkomst kan afwijken van je persoonlijke situatie.

Zorgpremie

De zorgpremie gaat volgend jaar omhoog met 3 euro per maand. Daarmee komt de gemiddelde zorgpremie uit op 159 euro per maand. Let op: verzekeraars maken hun definitieve premies pas in november bekend, maar het kabinet rekent hier alvast mee. De zorgtoeslag blijft nagenoeg gelijk.

Accijnskorting

De accijnskorting aan de pomp blijft in 2026 van kracht: 17,3 cent korting per liter benzine en 11,1 cent per liter diesel. Zonder verlenging zou tanken fors duurder worden.

Zuiveldrank

Gezoete zuiveldranken zoals Chocomel en Fristi worden 26 cent per liter duurder doordat de ‘vleugje-zuivel’-uitzondering in de suikertaks verdwijnt. Voor de consument betekent dit een fikse prijsverhoging in het schap. Een liter Chocomel, die in dit rekenvoorbeeld bij de Albert Heijn nu zo’n 2,65 euro kost, stijgt straks naar 2,91 euro. Voor Fristi gaat de prijs van 2,19 naar 2,45 euro per liter.

Energierekening

Nederlandse huishoudens gaan in 2026 meer betalen voor hun energierekening. De nettarieven voor het transport van stroom en gas stijgen, waardoor de kosten gemiddeld met 25 euro per jaar omhoog gaan. De energierekening voor huiseigenaren stijgt bovendien niet alleen volgend jaar, maar structureel in de jaren daarna, constateert Vereniging Eigen Huis na het doornemen van de miljoenennota.

Huurtoeslag

Meer mensen krijgen recht op huurtoeslag omdat de maximale huurgrens vervalt. Nu krijgt iemand alleen nog toeslag tot een huurprijs van ongeveer 900 euro, maar die grens vervalt. Naar verwachting komen daardoor circa 170.000 extra huishoudens in aanmerking; gemiddeld gaat het om zo’n 175 euro per maand aan steun (bedragen afhankelijk van situatie). Jongeren krijgen bovendien eerder recht op volledige toeslag.

Noodfonds

Huishoudens met een laag inkomen krijgen vanaf de winter van 2026/2027 hulp via een speciaal energiefonds. Het kabinet trekt daar 60 miljoen euro voor uit en krijgt er nog eens 174,5 miljoen euro Europees geld bij. Het plan lag al langer op tafel, maar staat nu zwart-op-wit in de Miljoenennota. Daarmee is duidelijk dat er extra steun komt voor wie de energierekening niet kan betalen.