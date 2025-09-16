Terug

Energierekening volgend jaar wéér omhoog: dit ga je meer betalen

Inflatie

Vandaag, 13:22

Nederlandse huishoudens gaan in 2026 meer betalen voor hun energierekening. De nettarieven voor het transport van stroom en gas stijgen met 3,4 procent. Dat betekent een gemiddelde verhoging van ongeveer 25 euro per jaar, zo meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De ACM legt uit dat de kosten toenemen doordat steeds meer huishoudens en bedrijven overstappen van gas op elektriciteit. Hierdoor is er een grotere vraag naar nieuwe of zwaardere aansluitingen. "Deze transitie gaat zo snel, dat er nu al veel huishoudens en bedrijven in de wachtrij staan", aldus de toezichthouder. Om dit op te vangen moeten netbeheerders investeren in uitbreiding van het netwerk.

Brenda uit Dieren deelt via energiekastjes energiebesparende spullen uit in de strijd tegen energiearmoede:

Geen mini-bieb maar energiekastje: Brenda geeft energiebesparende spullen
1:54

Geen mini-bieb maar energiekastje: Brenda geeft energiebesparende spullen

Uit eerder onderzoek van de ACM blijkt dat de totale kosten voor het elektriciteitsnet de komende 25 jaar kunnen oplopen van 7 miljard euro nu naar tussen de 18 en 25 miljard euro per jaar. Voor huishoudens betekent dit dat de transportkosten voor energie de komende jaren verder omhoog zullen gaan.

ANP

