‘Landelijke stroomstoring dreigt: Nederlanders kunnen zonder stroom komen te zitten'

Wonen

Vandaag, 08:55

Na 2030 dreigt Nederland te maken te krijgen met grote stroomstoringen, vergelijkbaar met de grote uitval in Spanje en Portugal dit jaar. Dat meldt het AD op basis van een rapport van adviesbureau Compass Lexecon, gemaakt in opdracht van Energie Nederland. Afgelopen april zaten miljoenen huishoudens daar uren zonder stroom en liep de schade op tot 400 miljoen euro.

De onderzoekers waarschuwen voor een ‘perfecte storm’. Kolencentrales sluiten uiterlijk in 2029, terwijl gascentrales door de groei van wind- en zonne-energie steeds minder rendabel worden. Tegelijk stijgt de vraag naar stroom door warmtepompen en elektrische auto’s.

Volgens de berekeningen dreigt vanaf 2033 een tekort van vijftien tot achttien uur per jaar. "Stroomtekorten kunnen leiden tot ongecontroleerde uitval en extreem hoge prijzen”, stellen de onderzoekers in het AD.

Politiek

Energie Nederland dringt daarom aan op snelle politieke keuzes. "Door de snel groeiende hoeveelheid wind- en zonne-energie staan onze gascentrales steeds vaker stil”, zegt Cora van Nieuwenhuizen van de brancheorganisatie. "Als zo’n centrale eenmaal sluit, krijg je die niet zomaar meer terug.”

Dinsdag biedt Energie Nederland het rapport aan klimaatminister Sophie Hermans aan.

