Nieuwe cao voor politie: 8,5% loonsverhoging en dubbele eindejaarsbonus

Politiemedewerkers krijgen de komende twee jaar er flink wat bij. De vakbonden, justitieminister David van Weel en korpschef Janny Knol zijn het eens geworden over een nieuwe cao. Die levert een loonsverhoging op van in totaal 8,5 procent, plus een stevige bonus van 1100 euro in december 2025 én 2026.

Het gaat om een cao die loopt van 1 december 2025 tot en met 15 december 2027. Het salaris stijgt stap voor stap. De eerste verhoging is op 1 december 2025 met 1 procent. Daarna volgen verhogingen van 2 procent op 1 maart en 1 september 2026, op 1 januari 2027, en een laatste stijging van 1,5 procent op 1 juli 2027.

Behalve meer loon is er ook meer keuzevrijheid voor agenten. Zo wordt het keuzebudget verhoogd. Daarnaast komen er afspraken over instroom en doorgroeimogelijkheden, en kunnen sommige medewerkers hun studieschuld makkelijker aflossen.

Eerder stoppen met werken

Wie aan het einde van z’n carrière zit, krijgt de kans eerder te stoppen. Die regeling geldt voor politiemensen geboren in 1962, 1963, 1964 en in het eerste kwartaal van 1965. De vakbonden hebben hierover speciale afspraken gemaakt in de cao.

Korpschef Janny Knol laat via X weten blij te zijn met het resultaat. "Aandacht voor het inkomen van onze mensen en hun duurzame inzetbaarheid, loopbaanperspectief en inclusieve arbeidsvoorwaarden", schrijft ze.

Voordat alles definitief is, mogen politiemedewerkers nog hun stem laten horen. De vakbonden leggen het akkoord binnenkort voor aan hun leden.

ANP