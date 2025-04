'Buffelboete' brengt mensen met lage inkomens nog verder in problemen

Het was voor zo’n 700.000 mensen een onaangename verrassing toen ze begin dit jaar hun loonstrookje bekeken: 30 euro eraf in plaats van erbij. Een aanpassing in het belastingstelsel is daarvan de oorzaak. Terwijl het kabinet juist wil dat werkenden meer overhouden, zorgt een verlaging van de heffingskortingen ervoor dat sommigen tot wel 400 euro méér belasting betalen. Volgens vakbond FNV worden mensen met een laag inkomen hierdoor onevenredig hard geraakt.

Daarom komt FNV dinsdag in actie met een petitie om de – zoals zij het noemen – ‘buffelboete’ van tafel te krijgen. “Nu de besprekingen over de Voorjaarsnota in volle gang zijn, is dit het uitgelezen moment om dit probleem aan te kaarten”, zegt Linda Vermeulen, bestuurslid van FNV Handel.

Met name mensen die werken in callcenters, apotheken, kraamzorg, winkelketens en kinderopvang zijn de dupe. "Dat zijn dezelfde mensen waar we tijdens de coronacrisis nog massaal voor applaudisseerden", zegt Vermeulen. Het kabinet wil er met deze maatregel ook voor zorgen dat meer mensen voltijd gaan werken. Maar niet iedereen kan- of wil dat. Daarnaast zijn er veel werkgevers die helemaal geen voltijdcontracten aanbieden.

En dat is ook het geval bij Marieke. Zij is apothekersassistente en werkt parttime. Bewust, want ze wil er graag voor haar kinderen zijn. "Toen ik mijn loonstrook extra goed bekeek vanwege de stakingen, zag ik ineens dat ik minder kreeg", vertelt zij. "Zo kwam ik erachter dat dit door de nieuwe belastingregels komt. Het kost me 30 euro per maand."

Compensatie voor misgelopen inflatiecorrectie

Marieke vertelt verder: "We werken al een jaar zonder cao en krijgen al lange tijd niets erbij. De voorgenomen cao-verhoging van 20 procent is leuk, maar ik zie dat als een compensatie voor de misgelopen inflatiecorrectie van afgelopen jaren. Want het is echt geen vetpot. Soms denk ik er wel eens aan om wat anders te gaan doen."

Ministeries FIN en SZW zeggen bekend te zijn met de neveneffecten van de koopkrachtmaatregelen van afgelopen Prinsjesdag. "In augustus kijkt het kabinet opnieuw naar de koopkrachtontwikkeling van verschillende groepen. Het kabinet kijkt dan ook of er aanvullende maatregelen nodig zijn om tot een evenwichtige koopkrachtontwikkeling te komen."