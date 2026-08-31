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Rode Kruis haalt 1,6 miljoen euro op voor noodhulp in Nepal

Rode Kruis haalt 1,6 miljoen euro op voor noodhulp in Nepal

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 16:09

Het Rode Kruis heeft op giro 6868 tot dusver 1,6 miljoen euro aan donaties binnengekregen voor noodhulp in het rampgebied in Nepal, na de zware overstromingen van vorige week. "Dankzij deze steun kan de hulporganisatie duizenden mensen direct helpen met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten", laat de hulporganisatie weten.

Naar de langere termijn wordt ook gekeken. Zo biedt de organisatie gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten. Het Rode Kruis wil de komende tijd ook mensen helpen door vanuit mobiele klinieken gezondheidszorg te bieden.

De Amsterdamse restauranteigenaar Sangharsh KC vreest voor het lot van zijn vrienden na de overstromingen in Nepal:

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Nederlandse Nepalezen in grote onzekerheid na dodelijke overstromingen

93.000 mensen getroffen door overstromingen in Nepal

Volgens het Rode Kruis zijn ongeveer 93.000 mensen getroffen. Meer dan 6000 huizen zijn geheel verwoest. "Soms reikt de modder tot aan de tweede verdieping en zijn woningen compleet opgeslokt", citeert het Rode Kruis de eigen medewerker Fleur Verwer vanuit het rampgebied. "Mensen proberen de modder uit hun woningen te scheppen en zijn op zoek naar hun vermiste familieleden. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden."

Door ANP

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