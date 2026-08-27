Lizanne was vlak voor modderstroom in Nepal: 'Alles is weggevaagd'

De Nederlandse Lizanne Lanser liep een paar dagen geleden nog door het gebied in Nepal dat nu bedolven ligt onder de modder. Na de verwoestende overstroming zijn honderden mensen overleden. Ook worden er nog honderden mensen vermist, waaronder twee Nederlanders. "Het is ongelooflijk als je daar zelf hebt gestaan", vertelt ze aan Hart van Nederland.

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"We hebben het nog net gezien toen het nog allemaal intact was", begint ze haar verhaal. Inmiddels is ze op een veilige plek in Tibet. "Dus toen ik het nieuws hoorde, was dat heel heftig." De natuurramp doet de Nederlandse veel: "We hebben zulke mooie mensen daar ontmoet. In 2025 is er ook al een brug ingestort. Echt vreselijk voor die mensen."

In bovenstaande video hoor je het verhaal van Lizanne.

In onzekerheid

Lizanne vertelt dat veel mensen daar in onzekerheid leven. "Mensen die hier onze tassen dragen, hebben ook familie in Nepal. Sommigen zijn een oom kwijt, of broers en zussen. Er zijn heel veel mensen vermist. Vreselijk."

Het is allemaal weg Lizanne Lanser

Beelden van de stortvloed die grote verwoestingen aanricht, gaan de hele wereld over. "Het is ongelooflijk als je daar zelf hebt gestaan. Alles is weggevaagd. Er was daar een enorm gebouw waar we de paspoortcontrole hadden, met een grote ijzeren brug. Het is allemaal weg. Ik ben er ontdaan van."

Onderstaande beelden laten zien hoe verwoestend de modderstroom was.

2:06 Zware overstroming Nepal: meerdere doden en honderden mensen vermist

Hoe kan dit gebeuren?

Dat modderstromen, aardverschuivingen en aardbevingen gigantisch destructief kunnen zijn, kan Tjalling de Haas van de Universiteit Utrecht beamen. Hij is universitair hoofddocent geowetenschappen en fysische geografie en weet alles van dit soort zaken. Volgens hem is dit een gebeurtenis "van een buitencategorie".

De Haas legt uit dat er twee mogelijke verklaringen zijn voor het ontstaan van de enorme vloedgolf. "Mogelijk is er ergens een stuk van een gletsjer afgebroken dat een groot meer leeg geduwd heeft, waarna al dat water naar beneden is gestroomd", vertelt hij aan Hart van Nederland.

"Een andere mogelijkheid is dat een groot stuk gletsjer naar beneden is gestort. Door de enorme druk en de vermenging met sediment kan het ijs tijdens die beweging vloeibaar worden. Daardoor ontstaat in korte tijd een enorme hoeveelheid water die vervolgens in één keer door de vallei naar beneden stroomt."