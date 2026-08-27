Twee Nederlanders vermist na overstromingen in Nepal

Twee Nederlanders worden vermist na de verwoestende overstromingen die Nepal woensdag hebben getroffen. Dat meldt het toerismebureau van Nepal. In totaal staan 644 toeristen als vermist geregistreerd. Door het natuurgeweld zijn in Nepal zeker 162 mensen om het leven gekomen.

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Het Nepalese toerismebureau publiceerde donderdag een nieuwe lijst met vermisten. Daarop staan mensen met 33 verschillende nationaliteiten. De grootste groep bestaat uit 178 mensen uit India. Ook worden 127 Nepalezen vermist.

Daarnaast gaat het om tientallen mensen uit onder meer de Verenigde Staten, Oekraïne, Maleisië en Australië. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers.

Gletsjer stortte in

De grote overstromingen in Nepal en Tibet ontstonden volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS na het instorten van een gletsjer. De seismische activiteit die daarbij ontstond, werd aanvankelijk gemeld als een aardbeving. Volgens USGS ging het "in werkelijkheid een gletsjerinstorting en een puinstroom". Dit leidde vervolgens "tot catastrofale gevolgen stroomafwaarts".

Woensdag stortte een enorme modder- en rotslawine in een rivier op de grens in de Himalaya tussen Nepal en het Chinese Tibet. Videobeelden tonen hoe tientallen mensen bij de grens worden meegesleurd. Ook Tibet is zwaar getroffen. Daar zijn drie doden gemeld en worden volgens de Chinese autoriteiten 558 mensen vermist. Autoriteiten aan beide kanten vrezen voor veel meer slachtoffers.