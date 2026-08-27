Rode Kruis opent gironummer na overstromingen Nepal

Het Rode Kruis opent gironummer 6868 voor donaties om de slachtoffers van de overstromingen in Nepal te helpen. De organisatie schat 20 miljoen euro nodig te hebben om de komende maanden hulp te bieden aan duizenden mensen.

"De situatie is dramatisch", zegt Carla Jonkers, hoofd Internationale Noodhulp van het Rode Kruis. "Door de enorme watermassa hadden mensen geen enkele kans om weg te komen. Alle hulpverlening gaat nu met helikopters, want wegen en bruggen zijn vernietigd."

Het dodental in Nepal is opgelopen tot 359 en 910 personen worden nog vermist. Over de grens in China staat het dodental op 3. Daar worden 558 mensen vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders. Een exact aantal noemt het ministerie niet.

Nederlandse Ilse vreest voor vermist neefje

De Nederlandse Ilse Sapkota-Bennink maakt zich grote zorgen en is bezig met het opzetten van een hulpactie. Ze woont samen met haar Nepalese man al 19 jaar in het land en vreest voor het leven van haar dierbaren. Donderdagochtend heeft Sapkota-Bennink haar neefje als vermist opgegeven. Hij was als gids aan het werk in de buurt van de dam toen die doorbrak. Ook van veel vrienden en kennissen is het onduidelijk waar zij zijn, vertelt ze. "Mensen zijn hun halve familie kwijt. Het is echt een nachtmerrie."

Moeilijk bereikbaar

UNICEF, CARE Nederland en Save the Children zijn ook actief in het rampgebied. Volgens UNICEF lijkt gezondheidszorg op dit moment de belangrijkste prioriteit te zijn. De organisatie levert daarom onder meer medische hulpmiddelen en ondersteunt beschadigde zorginstellingen. Verder zijn CARE Nederland en Save the Children druk bezig met het bieden van passende hulp.

De hulporganisaties zeggen dat diverse getroffen delen nog moeilijk bereikbaar zijn, omdat meerdere bruggen zijn verwoest en toegangswegen zijn geblokkeerd of overstroomd. "Dat alles maakt de toegang tot getroffen gemeenschappen extreem ingewikkeld", aldus UNICEF.