Honderden toeristen vermist na overstromingen Nepal, ook Nederlander spoorloos

Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker zeventien mensen om het leven gekomen. In het getroffen gebied worden 384 toeristen vermist, onder wie 291 buitenlanders. Volgens het Nepalese toerismebureau zou ook een Nederlander worden vermist.

Het water steeg plotseling en sleurde hele dorpen in het Himalayagebergte mee. Ook wegen, bruggen en energieprojecten vlak bij Tibet raakten beschadigd. Op beelden is te zien dat grote delen van het gebied onder een dikke laag modder liggen.

Mogelijk aardbeving oorzaak van ramp

Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving die lawines op gang bracht. Vorig jaar ontstond in dezelfde rivier ook een dodelijke overstroming, die werd toegeschreven aan het leeglopen van een gletsjermeer.

Het getroffen gebied is voor drie maanden aangemerkt als rampgebied. De autoriteiten waarschuwen dat het dodental nog verder kan oplopen.