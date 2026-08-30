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Families van vermiste Maaike (51) en Christiaan (29) 'leven tussen hoop en vrees'

Families van vermiste Maaike (51) en Christiaan (29) 'leven tussen hoop en vrees'

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 20:05

Familieleden van twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en Tibet zijn "diep aangeslagen" en "leven tussen hoop en vrees". Dat laten ze weten in een verklaring die is verspreid door de organisatie Namens de Familie.

De 51-jarige Maaike Moolhuijsen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk zijn onderdeel van een reisgroep van ongeveer tachtig mensen. Ze gingen vanuit de Nepalese hoofdstad Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet. Ze waren afgelopen woensdag op de weg terug en net bij de grensovergang van China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond.

De Nederlandse Lizanne Lanser liep eerder deze week nog door het gebied in Nepal dat nu bedolven ligt onder de modder. In deze video vertelt ze erover:

Lizanne uit Nederland was net weg uit Nepal toen stortvloed alles wegvaagde
1:23

Lizanne uit Nederland was net weg uit Nepal toen stortvloed alles wegvaagde

Volgens de verklaring van de families is er sinds de ramp geen duidelijkheid waar Maaike en Christiaan zijn en hoe het met ze gaat. Die onzekerheid leidt tot "veel zorgen, spanning en verdriet". De families zeggen ook dat ze veel "blijken van medeleven, steun en betrokkenheid" krijgen, en dat ze die waarderen.

Laatste contact vlak voor overstroming

Maaike en Christiaan waren op reis met de Isha Foundation. Die wordt geleid door de Indiase yogi Sadhguru. Hij zei woensdag in een emotionele videoboodschap dat er geen informatie is over wat er met de groep is gebeurd, maar dat "gezien de omvang van de verwoesting" het er slecht uitziet. De leider van de pelgrimsgroep liet negen minuten voordat de overstroming plaatsvond weten te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is door de overstroming weggevaagd, zegt Sadhguru.

Door ANP

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