Ministerie zoekt naar zeker drie vermiste Nederlanders in Nepal

In het overstromingsgebied in Nepal worden nog altijd drie Nederlanders vermist. Het gaat volgens informatie van de lokale autoriteiten om een 29-jarige man en een 51-jarige vrouw. Zij reisden afzonderlijk van elkaar. Ook wordt gezocht naar een Nederlandse vrouw die in Nepal woont, van wie de leeftijd niet bekend is.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De afgelopen dagen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken veel telefoontjes gekregen van mensen die zich zorgen maakten over naasten in Nepal, laat een woordvoerder weten. Met een deel van die Nederlanders is inmiddels weer contact hersteld. Met de drie vermisten is dat nog niet gelukt.

Ministerie probeert contact te krijgen

"We doen er alles aan om contact te leggen en informatie te vergaren met onze mensen ter plekke daar", zei minister Tom Berendsen eerder vrijdag. Het ministerie weet niet hoeveel Nederlanders zich in het getroffen gebied bevinden.

Het contactcentrum van het ministerie is "24 uur per dag, 7 dagen per week" beschikbaar voor Nederlanders met vrienden of familie in Nepal. "Het is een lastige tijd ook voor de betrokkenen, de naasten, van die mensen", aldus Berendsen.

Berendsen zegt voor informatie afhankelijk te zijn van de lokale autoriteiten. Daardoor kan hij op dit moment niet zeggen hoeveel Nederlanders precies in het overstromingsgebied zijn.

Dodental loopt op

In totaal worden nog 667 buitenlanders vermist, volgens de meest recente cijfers van het Nepalese toerismebureau. Op hun lijst van donderdag staat dat twee Nederlanders worden vermist. De woordvoerder van Buitenlandse Zaken weet niet waarom er een verschil bestaat met de Nederlandse cijfers.

Er zijn inmiddels ook 121 buitenlanders gered, van wie bij drie personen de nationaliteit nog niet is vastgesteld.

Het dodental in Nepal is opgelopen naar 547. In China zijn vijf doden bevestigd. Er wordt uitgegaan van in totaal meer dan 1400 vermisten.