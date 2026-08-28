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Steun voor Nepal: Rode Kruis haalt in één dag 740.000 euro op

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 15:27

Op de eerste dag is 740.000 euro gedoneerd voor slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Het geld kwam binnen op gironummer 6868, dat het Rode Kruis donderdagmiddag opende voor hulp aan het getroffen gebied.

In Nepal worden ook drie Nederlanders vermist. In bovenstaande video geeft minister Tom Berendsen de laatste stand van zaken.

Volgens het Rode Kruis blijft de humanitaire nood in het rampgebied toenemen. Ook het risico op nieuwe overstromingen zorgt voor onrust bij hulpverleners.

'Ontzettend dankbaar'

"De beelden uit Nepal hebben veel mensen geraakt en we zijn ontzettend dankbaar voor alle donaties die binnenkomen," zegt Carla Jonkers, hoofd internationale noodhulp van het Rode Kruis. "Maar dit is pas het begin van een heel lange hulpoperatie. Daarom is blijvende steun hard nodig."

Het dodental in Nepal is inmiddels opgelopen tot in de duizenden. Ook worden er nog veel mensen vermist. Onder hen zijn honderden buitenlanders.

Door ANP

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