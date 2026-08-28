Vermiste Maaike (51) en Christiaan (29) waren op bedevaart naar Tibet

Twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op de terugweg van een bedevaart naar Tibet. Het gaat om de 51-jarige Maaike en de 29-jarige Christiaan. Sinds de overstroming is er geen contact meer met de groep waarmee zij reisden.

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De twee maakten deel uit van een gezelschap van tachtig mensen dat vanuit de Nepalese hoofdstad Kathmandu naar de Tibetaanse berg Kailash was gereisd. De berg wordt als heilig beschouwd.

De Nederlandse Lizanne Lanser liep een paar dagen geleden nog door het gebied in Nepal dat nu bedolven ligt onder de modder. In onderstaande video vertelt ze erover.

1:23 Lizanne uit Nederland was net weg uit Nepal toen stortvloed alles wegvaagde

Contact verdween bij grens

Woensdag was de groep op de terugweg. De reizigers waren net aangekomen bij de grensovergang tussen China en Nepal toen de overstroming plaatsvond.

Sindsdien is er geen contact meer met de groep, bevestigt een woordvoerder van de Isha Foundation na berichtgeving van De Telegraaf.

"Wij staan in direct contact met de families en dierbaren van de getroffen personen", laat de woordvoerder weten.

Nog een Nederlander vermist

Naast Maaike en Christiaan wordt nog een derde Nederlander vermist. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om een vrouw die in Nepal woont.

De Isha Foundation heeft centra in verschillende landen en wordt geleid door de Indiase yogi Sadhguru. Die zei woensdag in een emotionele videoboodschap dat er geen informatie is over wat er met de groep is gebeurd, maar dat "gezien de omvang van de verwoesting" het er slecht uitziet. De leider van de pelgrimsgroep liet negen minuten voordat de overstroming plaatsvond weten te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is door de overstroming "weggevaagd", zegt Sadhguru.

740.000 euro opgehaald voor slachtoffers

Het Rode Kruis opende donderdag gironummer 6868 voor slachtoffers van de overstromingen. In de eerste dag is er 740.000 euro gedoneerd. De organisatie zei eerder dat de humanitaire nood in het rampgebied "nog altijd groeit", en dat het risico op nieuwe overstromingen hulpverleners zorgen baart.