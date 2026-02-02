Twee 29-jarige Nederlanders tegen de grond geslagen in Tirol

In een café in het Oostenrijkse Westendorf, in de deelstaat Tirol, zijn zondagavond twee 29-jarige Nederlanders met vuisten neergeslagen. Het eerste slachtoffer werd na een verbale ruzie aangevallen door twee onbekende mannen, meldt de Oostenrijkse politie maandag. Toen het slachtoffer op de grond lag, schopten de mannen verder op hem in.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van zijn verwondingen is niet bekend. De andere 29-jarige Nederlander maakte tijdens het incident een foto van een van de daders, waarna opnieuw een fysieke ruzie ontstond.

Dit incident gebeurde in Oostenrijk, maar welke straf zou daders boven het hoofd hangen als je dit in Nederland zou doen?

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Medische hulp geweigerd

De twee onbekende mannen sloegen ook deze Nederlander met hun vuisten tegen de grond, waarna hij opstond en naar een nabijgelegen gebouw vluchtte. Hij raakte gewond, maar weigerde medische hulp. De daders zijn in onbekende richting gevlucht.

Volgens berichtgeving van het AD en De Telegraaf moet de politie in Westendorf en andere Tiroler skidorpen vaak uitrukken voor vechtpartijen waarbij Nederlanders betrokken zijn.