Twee Nederlanders zwaargewond tijdens wintersport in Oostenrijk

Ongeluk

Vandaag, 21:59 - Update: 2 uur geleden

Twee Nederlanders zijn dinsdag zwaargewond geraakt bij ongelukken op skipistes in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Beiden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in de stad Innsbruck gebracht, meldt de politie van Tirol.

Een 74-jarige man kwam hard ten val op de Stubaier Gletscher, niet ver van de grens met Italië. Hij belandde buiten de piste en kwam met zijn hoofd op het bevroren sneeuwdek terecht. Daardoor raakte hij bewusteloos. Een passerende skiër sloeg alarm.

Traumachirurgen zien in de wintermaanden meer mensen met botbreuken door ongelukken op wintersport, en dat kan nog weleens voor problemen zorgen. Dat zie je in de video hieronder:

2:09

In het skigebied Penken, ten oosten van Innsbruck, ging een 23-jarige snowboarder uit Nederland op hoge snelheid bergafwaarts. Bij een helling maakte hij een sprong, maar daarbij verloor hij zijn evenwicht. Hij kwam hard ten val en gleed richting het dal. Ongeveer drie meter buiten de piste kwam hij tot stilstand. De man raakte zwaargewond aan zijn hoofd.

Door ANP

