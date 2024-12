Haal die ski’s maar van zolder: wintersport populairder dan ooit ondanks hoge prijzen

Apfelstrudel, warme chocolademelk en grote pullen bier. Nu het kouder wordt en de decembermaand is aangebroken, begint ook het wintersportseizoen weer. Jaarlijks reizen ruim een miljoen Nederlanders af naar de bergen om te skiën en natuurlijk om te genieten van de après-ski. Het is geen goedkope vakantie—elk jaar stijgen de prijzen—maar toch zien reisorganisaties dat steeds meer mensen een wintersport boeken. In het Noord-Hollandse Bergen wordt dit weekend al druk geoefend om weer in vorm te komen, wat soms gepaard gaat met vallen en opstaan.

Ondanks de stijgende kosten zijn er opnieuw meer boekingen dan vorig jaar, weet een woordvoerder van een van de grootste skivakantieaanbieders in Europa te melden. Dit jaar is er vergeleken met vorig jaar een stijging van maar liefst 15 procent.

Korter en luxueus

In Nederland reizen de meeste wintersporters met de auto naar Oostenrijk en Frankrijk. "Het valt op dat mensen vaker kiezen voor luxere accommodaties," aldus de woordvoerder. "Daarnaast boekt 35 procent van de reizigers een short ski-vakantie van minder dan 7 dagen. Korter is een trend die blijft groeien, maar 65 procent kiest nog steeds voor een wintersportvakantie van 8 dagen of langer."

In december en januari stijgt het aantal boekingen gestaag, maar de topmaand voor wintersport is volgens de Nederlandse Ski Vereniging maart. In die maand is er zelfs een groei van 33 procent. "Dat steeds meer mensen in maart gaan skiën, is niet verrassend," zegt Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging. "In maart is er namelijk de meeste sneeuwval in de Alpen, en omdat het buiten het vakantieseizoen valt, is het relatief goedkoper."