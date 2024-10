Ski-legende Marcel Hirscher maakt comeback: 'Geliefder dan Arnold Schwarzenegger'

Ski-legende Marcel Hirscher verbaasde vriend en vijand toen hij in april wereldkundig maakte zijn comeback te maken in het profcircuit als skiër. Niet voor Oostenrijk, het wintersportland bij uitstek waar hij zowat alle prijzen voor won die er zijn te winnen, maar voor Nederland, het geboorteland van zijn moeder.

Zondag was het moment eindelijk daar. Als nummer 31 stond hij aan de start van de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. En net zoals voor zijn afscheid in 2019 zaten zijn trouwste fans, ome John en tante Connie uit Buitenkaag, thuis op het puntje van hun stoel om naar zijn runs te kijken.

John en Connie vinden het "extreem spannend", laten ze weten in gesprek met Hart van Nederland. "Mensen dachten dat hij was gestopt, maar hij is altijd in training gebleven", aldus John. Ze hopen dan ook dat al die trainingen de moeite waard zijn en dat hij wint. "Het is een winnaar, hij gaat zich ontzettend ergeren als hij niet wint."

Volgens John is Marcel in Oostenrijk "bekender en geliefder dan Arnold Schwarzenegger". "Er was een onderzoek wie Oostenrijkers meer vertrouwden: de paus of Marcel Hirscher. Met voorsprong Marcel Hirscher!" De oom en tante van Marcel zijn dan ook erg te spreken over zijn prestaties. "Met 67 overwinningen is hij toch wel de beste skiër ter wereld", aldus John.

Hirscher kwam zondag op de 23ste plaats terecht in de wereldbekerwedstrijd.