Verstappen doet vanaf eerste rij gooi naar zege in Mexico

Max Verstappen start zondag vanaf de voorste startrij in de Grote Prijs van Mexico. De drievoudig wereldkampioen zette in de kwalificatierace op het hooggelegen circuit van Mexico-Stad de tweede tijd neer in zijn Red Bull. Alleen Carlos Sainz was sneller in zijn Ferrari en de Spanjaard pakte poleposition. Lando Norris, de grote rivaal van Verstappen in het kampioenschap van de Formule 1, reed de derde tijd in zijn McLaren en start in de race achter de Nederlander. Hij was minder dan een tiende langzamer dan Verstappen.

Sergio Pérez beleefde een sof in de kwalificatie. De Mexicaan, die naar eigen zeggen een "vreselijk seizoen" doormaakt bij Red Bull, kwam niet door de eerste sessie. Hij zat tot grote teleurstelling van zijn fanatieke fans bij de eerste vijf afvallers. Ook Oscar Piastri van McLaren, die enkele uren eerder nog de snelste was in de derde vrije training, reed in Q1 te langzaam om bij de eerste vijftien te zitten.

Nog vier races en dan weten we of Verstappen na 2021, 2022 en 2023 ook in 2024 wereldkampioen wordt. Zo ja, dan zullen zijn fans zeker weer een feestje bouwen, zoals twee jaar geleden:

2:20 Verstappen-fans in Montfort uitzinnig na binnenhalen tweede wereldtitel

Verstappen maakte het spannend voor zichzelf, want de tijd van zijn eerste geklokte ronde in de derde en laatste kwalificatiesessie werd geschrapt. Hij kwam in een van de bochten met al zijn wielen buiten de baan en dat is verboden. Hij kon daarna nog één poging doen om een goede tijd te rijden en de opluchting was groot dat de tijd nu geldig was en ook nog eens de tweede van het veld. Hij gaf 0,225 seconde toe op snelste man Sainz.

Iets goed te maken

De Nederlander reageerde opgelucht. "Op vrijdag heb ik door motorproblemen nauwelijks rondjes kunnen rijden en de training op zaterdag ging niet echt lekker, dus ik had wel wat goed te maken", zei de drievoudig wereldkampioen in het flashinterview na afloop. "De druk kwam er ook nog eens extra op omdat mijn tijd werd geschrapt, dus ik verwachtte echt niet een plek op de eerste startrij. Dit is echt een van de moeilijkste circuits om alles goed te doen."

De Grote Prijs van Mexico is de twintigste race van het jaar. Verstappen leidt het kampioenschap met 57 punten voorsprong op Norris. De Limburger won de race in Mexico al vijf keer, maar hij heeft in de laatste negen grands prix geen zege kunnen bijschrijven.

