Niet Bol, maar Majoetsjich: Femke niet voor derde keer gekozen tot beste atlete van Europa

Femke Bol is niet voor het derde jaar op rij gekozen tot beste atlete van Europa. Ze had de eerste vrouw kunnen worden die deze eretitel drie keer ten deel valt, maar ze verloor de verkiezing van de Oekraïense olympische kampioene hoogspringen Jaroslava Majoetsjich. De winnares ontving de bijbehorende trofee tijdens een prijzengala in de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje.

Bol, die drie medailles won op de Olympische Spelen van Parijs, behoorde tot de drie finalisten in de verkiezing. En zelfs Usain Bolt heeft haar wel eens gefeliciteerd, is te zien in bovenstaande video.

De Britse olympisch kampioene 800 meter Keely Hodgkinson was de derde finaliste. De meeste stemmen gingen naar de vrouw, die dit jaar ook het 37 jaar oude wereldrecord van Stefka Kostadinova (2,09 meter) verbeterde door over 2,10 meter te springen.

De 24-jarige Bol grossierde dit jaar in prijzen en records. Ze won twee gouden medailles op de WK indoor in Glasgow (400 meter en 4x400 meter) en ook twee keer goud op de EK outdoor in Rome (400 meter horden en 4x400 meter). Op de Spelen van Parijs veroverde ze drie olympische plakken: goud op de 4x400 meter gemengd, zilver op de 4x400 meter en brons op de 400 meter horden.

Wereldrecord

Ze verbeterde ook het wereldrecord op de 400 meter indoor (49,17) en het Europees record op de 400 meter horden (50,95). Bol eindigde het seizoen met de winst van de Diamond League.

