Buitenlandse media dolenthousiast over eindsprint Femke Bol: 'Incroyable!'

Op de Olympische Spelen in Parijs heeft de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd de gouden medaille veroverd. Buitenlandse media zijn razend enthousiast over de manier waarop Femke Bol als slotloopster vanaf de vierde plek naar de eerste positie sprintte.

Bol behaalde zaterdag de eerste Nederlandse atletiekmedaille op de Spelen. Op X is er in verschillende talen te lezen en te horen dat de media in binnen- en buitenland lyrisch zijn over de prestatie van Bol.

'Bionische Bol'

Buitenlandse media prijzen Femke Bol met verschillende bijnamen. De Franse zender RF1 noemt de Nederlandse atlete "Bionische Bol", waarna de Britse krant The Guardian kiest voor "Bliksemschicht Bol". De Amerikaanse zender NBC kreeg er niet genoeg van de video met de finish van Bol te herhalen.