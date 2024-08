Fenomenale eindsprint van Femke Bol levert Nederland olympisch goud op

De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft op de Olympische Spelen in Parijs de gouden medaille veroverd. Femke Bol, Lieke Klaver, Eugene Omalla en Isaya Klein Ikkink wonnen de finale in een Nederlands record van 3.07,43, slechts 2 honderdsten boven het wereldrecord. Bol rukte als slotloopster vanaf de vierde plek op naar de eerste positie met een machtige eindsprint.

Het is de eerste Nederlandse atletiekmedaille op de Spelen.

Het zilver was voor het favoriete team van de Verenigde Staten en het brons was voor Groot-Brittannië. De Amerikaanse Kaylyn Brown zag de ontketende Bol op de laatste meters voorbij komen. Haar splittijd was 47,93 seconden, een mannentijd.

Bol was in de finale nieuw in de ploeg. Zij mocht vrijdag de series overslaan, omdat ze zich vooral richt op de 400 meter horden, het nummer waarop ze wereldkampioene is. Bondscoach Laurent Meuwly stelde de wereldrecordhouder op de 400 meter indoor (49,17) op in plaats van de minder snelle Cathelijn Peeters.

Hamstringblessure

Omalla was de vervanger van Liemarvin Bonevacia, die door een hamstringblessure niet kan meedoen aan de Spelen in Parijs. De zoon van een Oegandese vader heeft nog maar sinds kort een Nederlands paspoort.

Op de Spelen van Tokio drie jaar geleden eindigde de ploeg op de gemengde estafette als vierde. Er was wel zilver op de WK van 2022 in Eugene en afgelopen juni brons op de EK in Rome. De finale van de WK atletiek vorig jaar in Boedapest blijft memorabel, omdat vedette Bol toen enkele meters voor de finish in eerste positie plotseling instortte en ten val kwam.

ANP