Eerbetoon aan Femke Bol in Amersfoort: gigantische 'realistische en specialistische' muurschildering

Olympisch atlete Femke Bol krijgt een heel bijzonder eerbetoon in Amersfoort, haar geboorteplaats. Er komt namelijk een enorme muurschildering op de muur van een sportschool van maar liefst 17 bij 8 meter groot. Een grootse schildering, voor een groots sportster.

Al haar prestaties van de afgelopen Olympische Spelen komen erop te staan: 400 meter horden (brons), 4x400 meter gemengd (goud) en de 4x400 meter (zilver). De kunstenaar is muurschilderaar Roy Valk. Hij hoopt dat het werk dit weekend al af is, want dan kan de atlete misschien zelf een blik komen werpen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Werkt weer mee?

Maar als het werk dan al af moet zijn, dan moet hij dus nog wel even flink aan de bak. "We hebben een erg strakke deadline", zegt Valk tegen Hart van Nederland. Maar er is wel iets dat roet in het eten kan gooien: "We hebben alleen niet heel de week mooi weer..."

Het werk gaat een combinatie van spray paint en kwastwerk worden. Valk: "Het is heel specialistisch werk, want we willen haar realistisch op beeld hebben." De kunstenaar krijgt hulp van twee Poolse en een Engelse kracht om het werk af te krijgen. Ze zijn al flink opgeschoten, aldus een hoopvolle Valk: "De eerste tekening hebben we al geschetst, de andere vlakken staan al in de kleur. Maar die hopen we vandaag ook op te kunnen tekenen!"