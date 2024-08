Femke Bol verliest van rivale en wint olympisch brons op 400 meter horden

Femke Bol heeft op de Spelen van Parijs in een dramatische finale olympisch brons veroverd op de 400 meter horden. De Nederlandse atlete moest haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone voor zich dulden. De Amersfoortse stortte op de laatste meters in en zag ook nog de Amerikaanse Anna Cockrell voorbijkomen.

De Amerikaanse McLaughlin-Levrone won in een kolkend Stade de France in een wereldrecord van 50,37 en prolongeerde haar olympische titel van Tokio. Wereldkampioene Bol klokte een teleurstellende tijd van 52,15.

Medaille

Het is Bols derde olympische medaille. De 24-jarige Amersfoortse won drie jaar geleden op de Spelen van Tokio ook brons op de 400 meter horden. In Parijs veroverde ze vrijdag het goud met de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd. Ze zal niet blij zijn met brons op haar favoriete onderdeel. Ze ging voor goud.

De finale was vooraf aangekondigd als een van de hoogtepunten van het atletiektoernooi. Het was de strijd tussen 's werelds beste atletes op de 400 meter horden die twee jaar lang niet tegen elkaar hadden gelopen. De vorige confrontatie was op de WK in Eugene in 2022, waar McLaughlin-Levrone nog met overmacht de titel won en Bol op afstand tweede werd.

Favoriet

McLaughlin-Levrone gold in Parijs vooraf als favoriete, omdat ze in aanloop naar de Spelen haar wereldrecord had verbeterd. Bol liep vorige maand ook harder dan ooit en dook voor het eerst onder de 51 seconden. Haar coach Laurent Meuwly zei voor de finale dat Bol in haar beste vorm ooit was en het met een perfect uitgevoerde race McLaughlin-Levrone heel moeilijk kon maken.

Dat gebeurde niet. Hoewel Bol het luidst werd toegejuicht bij het binnentreden van het stadion, ging haar race niet zoals gewenst. Ze kon lang mee in het spoor van McLaughlin-Levrone, die versnelde bij het uitkomen van de tweede bocht. Op dat moment verkrampte Bol en sprong ze moeizaam over de laatste hekjes. Zelfs zilver was haar niet gegund. Cockrell passeerde haar in de laatste meters en liep 51,87.