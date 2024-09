Menno (29) liep dwarslaesie op bij skiongeluk en waarschuwt nu anderen

Met het wintersportseizoen voor de deur, komt ook de discussie over veiligheidsuitrusting weer op gang. Waar de helm inmiddels een vast onderdeel van de skikleding is, blijft de rugbeschermer nog vaak achterwege.

Menno Streefland (29) uit Utrecht ervaart de gevolgen van het ontbreken van zo’n bescherming dagelijks. Anderhalf jaar geleden liep hij tijdens een skiongeluk een dwarslaesie op toen hij tien meter naar beneden viel. Sindsdien is hij afhankelijk van een rollator.

Met een positieve houding en vastberaden stort hij zich sindsdien op zijn revalidatie: "Ik hoop ooit weer te kunnen lopen en zelfs weer te kunnen skiën", vertelt hij aan Hart van Nederland. Menno heeft nu dan ook een belangrijke missie; zorgen dat iedereen veilig de berg afgaat. "Mensen moeten wennen aan het idee van het dragen van een rugbeschermer, net zoals dat ooit met de helm is gebeurd."

Menno zet zich in om de bewustwording te vergroten door zelf een goedkopere versie van de rugbeschermer op de markt te brengen. "Ik maak een model voor 75 euro in China, in de hoop dat dit meer mensen over de streep trekt om er ook een te dragen. Van elke beschermer doneer ik 15 euro aan Wings for Life, voor onderzoek naar dwarslaesie."

Geen last van

Arjan de Bakker van de Nederlandse Ski Vereniging (NSKIV) benadrukt dat er wel een toename is in het gebruik van beschermingsmaterialen, maar dat de rugbeschermer nog achterloopt. "We zien steeds meer mensen beschermingsmaterialen dragen, maar de rugbeschermer blijft onderbelicht."

Volgens De Bakker is de rugbeschermer allang geen onhandig of oncomfortabel attribuut meer. "Vijf jaar geleden moest je ze nog in motorwinkels kopen, nu liggen ze gewoon in elke skiwinkel. Mensen moeten wennen aan het idee dat je er eigenlijk geen last van hebt."