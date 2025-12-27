Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlands meisje (6) en man (19) zwaargewond door ongeluk in skigebied Tirol

Nederlands meisje (6) en man (19) zwaargewond door ongeluk in skigebied Tirol

Ongeluk

Vandaag, 14:58

Link gekopieerd

Twee Nederlandse wintersporters hebben zware verwondingen opgelopen bij afzonderlijke skiongelukken in het Oostenrijkse Tirol. Het gaat om een meisje van 6 jaar en een man van 19 jaar. Beide incidenten gebeurden op Tweede Kerstdag, in verschillende skigebieden.

Het meisje raakte in het skigebied Finkenberger Almbahnen gewond toen ze op Tweede Kerstdag de controle over haar ski's verloor. Ze ging door een vangnet en botste tegen het gebouw van een liftstation in het dal, aldus de politie. Liftmedewerkers en familieleden verleenden eerste hulp. Het meisje werd daarna met een traumahelikopter naar Innsbruck gebracht.

De man liep diezelfde dag ernstige verwondingen aan het hoofd en bovenlichaam op, in het skigebied Kitzski. Ook hij moest met een helikopter naar Innsbruck. De Nederlander maakte volgens de politie deel uit van een groep van acht personen op alpineski's. De politie meldt dat de man met hoge snelheid om nog onbekende reden tegen een 'sneeuwdepot', bevroren opgeslagen sneeuw, buiten de piste botste.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.