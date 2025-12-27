Nederlands meisje (6) en man (19) zwaargewond door ongeluk in skigebied Tirol

Twee Nederlandse wintersporters hebben zware verwondingen opgelopen bij afzonderlijke skiongelukken in het Oostenrijkse Tirol. Het gaat om een meisje van 6 jaar en een man van 19 jaar. Beide incidenten gebeurden op Tweede Kerstdag, in verschillende skigebieden.

Het meisje raakte in het skigebied Finkenberger Almbahnen gewond toen ze op Tweede Kerstdag de controle over haar ski's verloor. Ze ging door een vangnet en botste tegen het gebouw van een liftstation in het dal, aldus de politie. Liftmedewerkers en familieleden verleenden eerste hulp. Het meisje werd daarna met een traumahelikopter naar Innsbruck gebracht.

De man liep diezelfde dag ernstige verwondingen aan het hoofd en bovenlichaam op, in het skigebied Kitzski. Ook hij moest met een helikopter naar Innsbruck. De Nederlander maakte volgens de politie deel uit van een groep van acht personen op alpineski's. De politie meldt dat de man met hoge snelheid om nog onbekende reden tegen een 'sneeuwdepot', bevroren opgeslagen sneeuw, buiten de piste botste.