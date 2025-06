Nederlander (63) omgekomen door val bij bergwandeling Oostenrijk

Een 63-jarige man uit Nederland is om het leven gekomen door een val van een steile bergwand tijdens een wandeling in Oostenrijk. Volgens de politie in de deelstaat Tirol lukte het niet om hem te reanimeren, hij stierf ter plekke.

De man maakte met zijn dochter en schoonzoon een wandeling bij het dorp Sankt Johann in Tirol, ten noorden van Kitzbühel. Ze hadden de top van de Kitzbüheler Horn bereikt, op bijna 2 kilometer hoogte. Na een pauze bij het restaurant begonnen ze aan de tocht terug naar het dal.

Op ongeveer 1600 meter hoogte ging het mis. De man viel langs de bergwand en pas na ongeveer 40 meter bleef hij liggen. Zijn schoonzoon rende naar hem toe om hem te reanimeren. Amerikaanse wandelaars die het zagen gebeuren, alarmeerden de hulpdiensten, maar de artsen in een traumahelikopter konden niets meer voor de Nederlander doen. Een politiehelikopter heeft het lichaam van de man geborgen.

ANP