Honderdduizenden mensen bij uitvaart paus Franciscus op Sint-Pietersplein

Talrijke mensen staan bij de Romeinse basiliek Santa Maria Maggiore, waar paus Franciscus zaterdagmiddag wordt begraven. De kerkleider kwam zeker honderd keer in deze historische kerk in het centrum van Rome.

De belangstelling voor de uitvaart van Franciscus is enorm, aldus het Vaticaan. Op en bij het Sint-Pietersplein in het Vaticaan waar de uitvaartmis plaatsvindt, zijn circa 200.000 mensen verzameld. Onder de deelnemers zijn duizend geestelijken en talrijke staatshoofden en regeringsleiders, onder wie de Nederlandse premier Dick Schoof.

De Italiaanse kardinaal Giovanni Battista Re gaat voor in de kerkdienst. Daarna wordt de kist teruggebracht naar de Sint-Pietersbasiliek van waaruit de tocht naar de laatste rustplaats van de paus wordt begonnen.

Paus Franciscus heeft altijd aangedrongen op het beëindigen van conflicten in de wereld "met rede en met eerlijke onderhandelingen", zei de kardinaal. De paus werd volgens de kardinaal geconfronteerd "met de oorlogen van de afgelopen jaren, met onmenselijke gruwelen en ontelbaar veel doden en verwoestingen". Franciscus heeft zich daar constant tegen gekeerd met oproepen om een oplossing te vinden.

Voor iedereen

Battista Re wees er ook op dat de paus geloofde dat de kerk "voor iedereen is, een huis met de deuren open, een kerk in staat om iedereen te dienen ongeacht hun geloof of toestand en te helpen wonden te genezen".

Volgens de planning komt de stoet rond 13.00 uur bij de laatste rustplaats aan. De begrafenis is dan in besloten kring.

ANP