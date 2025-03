UvA stopt uitwisseling met universiteit Jeruzalem, ook andere banden onder de loep

De Universiteit van Amsterdam (UvA) wisselt voorlopig geen studenten meer uit met de Hebrew University in Israël. Afgelopen zomer besloot de UvA de samenwerking te pauzeren in afwachting van het oordeel van een adviescommissie. Aan de hand van dat oordeel maakt de universiteit nu bekend dat de uitwisselingen voorlopig niet worden hervat.

De samenwerking met de universiteit in Jeruzalem bestond sinds de jaren tachtig en werd sindsdien altijd stilzwijgend verlengd. Nu wordt daar toch een einde aan gemaakt. Er waren al geen UvA-studenten meer aan de universiteit in Jeruzalem, vanwege het negatieve reisadvies voor Israël. Mogelijk zijn er nog wel enkele Israëlische studenten hier.

Betere controle

De UvA werkt aan een methode om samenwerkingen met buitenlandse instellingen uitgebreider te controleren. De universiteit keek al naar zaken als veiligheid, maar wil nu ook voorkomen dat projecten bijdragen aan de schending van mensenrechten of dat kennis wordt gebruikt "voor ongewenste militaire doeleinden".

Deze herziening is het resultaat van dagenlange studentenprotesten vorig jaar tegen samenwerkingen met Israël. De schade na die protesten was groot, zoals in bovenstaande video is te zien. Demonstranten hekelden het geweld van Israël tegen inwoners van de Gazastrook.

De adviescommissie oordeelt dat de UvA door de studentenuitwisselingen met de Hebrew University het risico loopt betrokken te worden bij mensenrechtenschendingen. Ook heeft de commissie inperkingen van de academische vrijheid aan de Israëlische universiteit geconstateerd. Deze vrijheid en de kennisveiligheid moeten beter beschermd worden, oordeelt de commissie. De UvA wil aan de hand van de adviezen nieuwe afspraken maken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ook drie andere samenwerkingen onder de loep

In afwachting van de nieuwe methode zijn drie andere samenwerkingen ook alvast gecontroleerd door de adviescommissie. Daaruit blijkt onder andere dat er ook maatregelen nodig zijn bij de samenwerking met de Chinese overheidsinstelling die uitwisseling van studenten overziet, om risico's op betrokkenheid bij mensenrechtenschending te beperken. De universiteit werkt voorlopig ook niet samen met Hongaarse universiteiten die door de Europese Unie zijn bestraft wegens nauwe banden met premier Viktor Orbán.

De UvA wil aan de hand van de adviezen nieuwe afspraken maken. De samenwerking kan alleen worden hervat met voldoende "risicodempende maatregelen" en na beoordeling door de commissie.

ANP