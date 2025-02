Demonstranten verstoren lezing Brekelmans, UvA noemt het 'beschamend'

Een lezing van minister Ruben Brekelmans (Defensie) op de Universiteit van Amsterdam is woensdag verstoord door demonstranten. De discussie werd afgebroken, de minister werd weggeleid en daarna werd de openbare lezing niet hervat, laat de universiteit weten.

De bijeenkomst was georganiseerd door een groep studenten onder de naam Room for Discussion. Het gesprek met de minister vond plaats achter gesloten deuren. "Helaas werd het interview zodanig verstoord dat we het moesten stopzetten. Er werd geschreeuwd en op ramen gebonsd. Beschamend dat het niet normaal kon worden afgerond", laat de universiteit weten.

Brekelmans is naar een aparte kamer geleid. Daar wordt een gesprek met hem opgenomen, zonder publiek. De universiteit wil die beelden later op YouTube zetten.

De minister zegt in een schriftelijke verklaring dat hij op de UvA "in gesprek wilde met (kritische) studenten" over internationale veiligheid. "Helaas werd dit ruw verstoord", meldt hij. "Op universiteiten moet je open van gedachten kunnen wisselen. Zeer kwalijk dat dit onmogelijk is gemaakt. Juist als Defensie verdedigen we deze vrijheden."

Wanordelijkheden

Een lezing van Brekelmans' voorganger Kajsa Ollongren ging vorig jaar om veiligheidsredenen niet door. De driehoek (burgemeester, politie en justitie) gaf een "negatief veiligheidsadvies" omdat er kans zou zijn op "wanordelijkheden". In diezelfde periode was een interview met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema van de campus verplaatst naar het stadhuis.

Over de verstoring van de lezing van Brekelmans zegt Halsema woensdag: "Debat op de universiteit behoort vrij te zijn en ruimte te geven aan elke mening. Dat demonstranten dit verhinderd hebben, is schandalig en staat haaks op de vrije academische gedachtewisseling."

Ook een discussie met de Nederlandse luitenant-admiraal Rob Bauer, toen de hoogste militair van de NAVO, werd vorig jaar afgebroken in verband met een demonstratie.

ANP