Abed eindelijk weg uit Gaza en terug in Nederland: 'Ga mijn dochters knuffelen'

Goed nieuws voor Abed al Attar uit Almere. Na dik een jaar proberen de Gazastrook te verlaten, is hij weer terug in Nederland en kan hij naar zijn familie in Almere. Israël heeft hem van de risicolijst afgehaald en daarmee stond niets een vertrek nog in de weg. "Ik ben heel blij, ik ga mijn dochters knuffelen", roept Abed bij terugkomst in Nederland

Bekijk de video van de terugkomst van Abed op Schiphol in bovenstaande video.

Abed was nog de laatste Nederlander die vastzat in de Gazastrook. Sinds het uitbreken van de oorlog op 7 oktober 2023 zat hij in Gaza. Via Jordanië is hij terug naar Nederland gereisd.

'Geen grote bos bloemen'

Hassan Buyatui, raadslid voor DENK Almere, fungeerde al die tijd als een soort woordvoerder namens de familie. Hij is enorm blij dat Abed weer terug is in Nederland, vertelt hij wachtend in de aankomsthal van Schiphol.

"We wilden het eerst het uitbundig vieren met een heel ontvangstcomité, maar Abed zelf wilde het bescheiden houden", vertelt Hassan. "Ik mocht ook geen grote bos bloemen meenemen", vervolgt hij terwijl hij zijn kleine bos bloemen in de hand laat zien. "Abed wil snel naar huis om z'n dochters te knuffelen."

Geluk

Ook Amin is blij, hij is een vriend van Abed en is al die tijd in contact gebleven met zijn vriend. "Al sinds 7 oktober heb ik geprobeerd of hij terug kon komen en heb ik zijn gezin waar ik kon geholpen", vertelt hij.

"Hij belde me gisteren op en zei: 'Amin ik ben onderweg naar het vliegveld'. Ik zei: 'Nee, je liegt!'. Ik wilde het uitschreeuwen van geluk." Amin is ook erg blij voor de vrouw en kinderen van Abed. "Ongelooflijk dat zij anderhalf jaar hun vader hebben moeten missen."

'Leven stond stil'

Na lang wachten komt Abed eindelijk in de aankomsthal aan. "Dank jullie wel, na lang wachten is het eindelijk geslaagd", roept hij. "Ik ga naar huis mijn dochters knuffelen, ben heel blij." Ook zegt hij dat het zestien zware maanden zijn geweest. "Mijn leven stond stil."

Hoewel Israël tijdens de oorlog zo'n honderd Nederlanders wel liet gaan, moest Abed al Attar al die tijd in Gaza blijven om veiligheidsredenen van Israël. Wat daar achter zat, wilde Israël niet zeggen. Vorige week lieten de Israëlische autoriteiten weten geen bezwaar meer te hebben tegen zijn vertrek. Dat was een dag voordat een rechtszaak zou beginnen over de Israëlische weigering om Abed al Attar te laten gaan.

