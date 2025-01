Meerderheid Kamer wil schade UvA-demonstratie verhalen op daders

De Tweede Kamer wil dat alle kosten van de vernielingen, gepleegd tijdens de illegale demonstraties op de UvA in 2024, worden verhaald op de daders. Een motie die dit voorstel doet, kreeg dinsdag steun van een meerderheid.

Tijdens de pro-Palestinademonstraties in mei en juni 2024 werden op de Roeterseilandcampus, het Binnengasthuisterrein en het Science Park van de UvA barricades opgeworpen, ruimten vernield, ruiten en deuren kapotgeslagen en muren beklad. De totale schade bedraagt 4,1 miljoen euro. In de video bovenaan het artikel is te zien hoe groot de ravage was na een protest op de universiteit.

In de aangenomen motie wordt de regering opgeroepen zich maximaal in te zetten om alle kosten te verhalen op de daders van de vernielingen. Een andere motie, om studenten en docenten die destijds strafbare feiten hebben gepleegd te verwijderen van de UvA, kreeg geen meerderheid. Ook een voorstel om illegale demonstraties op universiteiten direct de kop in te drukken, werd verworpen.

Of het lukt om personen verantwoordelijk te houden voor de schade, is nog onzeker. Een groot deel van de vernielingen is niet herleidbaar naar individuele daders. Veel betogers droegen gezichtbedekkende kleding tijdens de protesten. Een totaalverbod op dergelijke kleding werd eerder deze maand nog uitgesloten.