Politie deelt beelden van ammoniakgooier bij UvA-protest

De politie van Amsterdam heeft beelden gedeeld van een man die wordt verdacht van het gooien van ammoniak naar de Mobiele Eenheid. Dat gebeurde tijdens een groot pro-Palestinaprotest op 8 mei in het centrum van de stad. De ammoniakgooier is sindsdien spoorloos.

Een demonstratie eerder op de dag in en bij gebouwen van de universiteit op het Binnengasthuisterrein werd beëindigd. Een deel van de demonstranten verplaatste zich naar het Rokin, waar het opnieuw tot een treffen met de politie kwam. Eén man liep bij de Langebrugsteeg op de politie af en gooide een fles ammoniak.

Een politieman kreeg het in zijn gezicht en kon niets meer zien. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Andere agenten kregen het op hun huid of ademden de dampen in, waardoor ze onwel werden. Sommigen moesten overgeven of kregen hoofdpijn.

Oproep

Politie Amsterdam is hard op zoek naar de dader en deelt daarom een video op sociale media. Op de beelden is te zien hoe de verdachte het flesje ammoniak de lucht in gooit. De politie roept op: "Herken jij deze persoon? Bijvoorbeeld aan zijn kleding, houding of gedrag? Laat het de politie weten."

De demonstranten wilden dat de UvA openheid gaf over alle banden met Israëlische instellingen en die verbreekt. De demonstranten bezetten de gebouwen een aantal keer.