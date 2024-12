Lezing Israëlische wetenschapper op TU Eindhoven niet fysiek maar digitaal na onrust

Een geplande lezing van de Israëlische professor Kiril Solovey op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zal komende dinsdag niet fysiek, maar digitaal plaatsvinden. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de grimmige sfeer tijdens een protestactie op 26 november, bij een andere lezing van een collega van Solovey. Toen werd hoogleraar Karel Martens door beveiligers naar een aparte ruimte geleid nadat actievoerders de lezing verstoorden.

Volgens de TU/e is de keuze om de lezing digitaal te houden gemaakt door professor Solovey in overleg met de organisatie. "Hoewel de veiligheid van professor Solovey gegarandeerd kan worden door de TU/e-security, willen zowel professor Solovey als de organisatie er zeker van zijn dat de kwaliteit van de presentatie gewaarborgd is en dat de kennis toegankelijk is voor het geïnteresseerde publiek", aldus een woordvoerder van de universiteit.

Protest tegen Technion

De protesten zijn georganiseerd door pro-Palestijnse actievoerders, die op Instagram opriepen tot een demonstratie rondom de lezing. Zij beschuldigen de Israëlische universiteit Technion, waar zowel Martens als Solovey aan verbonden zijn, van nauwe banden met het Israëlische leger. Vorige week liep een protest uit de hand, waardoor de lezing van Martens voortijdig werd beëindigd. Volgens de TU/e voelden studenten en personeelsleden zich bedreigd door de intimiderende sfeer.

De universiteit roept de actievoerders op om respect te tonen en zich aan de huisregels te houden bij toekomstige demonstraties. "De vrijheid van protest is een groot goed", benadrukt de TU/e. Tegelijkertijd vraagt het college van bestuur om wederzijds begrip en het vermijden van verstoringen, zodat dergelijke bijeenkomsten in de toekomst probleemloos kunnen verlopen.

Hart van Nederland, ANP