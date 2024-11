Wilders ontmoet Netanyahu tijdens bezoek aan Israël ondanks arrestatiebevel

Tijdens zijn aankomende bezoek aan Israël heeft PVV-leider Geert Wilders een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op de agenda staan. Dit meldt Wilders op X. Het bezoek krijgt extra lading door het arrestatiebevel dat het Internationaal Strafhof (ICC) donderdag tegen Netanyahu heeft uitgevaardigd. Het Nederlandse kabinet heeft aangegeven dat het dit arrestatiebevel zal respecteren.

Wilders reageert fel op het besluit van het ICC. "De wereld is gek geworden", schrijft hij in het Engels. Hij benadrukt dat Israël volgens hem existentieel bedreigd wordt en beschouwt het geweld van Israël in Gaza als een vorm van zelfverdediging.

Kritiek op politie, kritiek op pro-Palestinabetogers: waar ging het fout bij Gaza-protesten? Je ziet het in de video bovenaan dit artikel.

Bezoek aan Israëlische kolonisten

Volgens NRC reist Wilders van 8 tot 10 december naar Israël. Tijdens zijn bezoek zal hij naar verluidt ook Israëlische kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever ontmoeten, aldus PVV-Kamerlid Raymond de Roon in een recent debat.

De geplande reis van Wilders stuit op kritiek vanuit het kabinet. Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp stelde dat het bezoek "haaks staat op het kabinetsbeleid." Nederland erkent de Israëlische nederzettingen in bezet gebied niet en beschouwt deze als in strijd met het internationale recht.

ANP