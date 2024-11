'Wilders naar Israël op uitnodiging van extremistische kolonistenleider'

Geert Wilders gaat opnieuw in tegen het Israëlbeleid van zijn eigen kabinet. De PVV-leider maakt plannen om in december Israël en mogelijk ook de Palestijnse gebieden te bezoeken. Hij doet dat op uitnodiging van onder meer de extremistische kolonistenleider Yossi Dagan. Dat meldt NRC.

Naast Dagan heeft ook de Israëlische minister van Wetenschap en Technologie Gila Gamliel de uitnodiging ondertekend. Beide mannen zitten op de 'uiterste rechterflank' van de Likoedpartij van premier Benjamin Netanyahu, en vinden dat de Westelijke Jordaanoever geannexeerd moet worden door Israël.

Tegen kabinetsbeleid in

Volgens de krant ligt het voor de hand dat Wilders bij een bezoek aan de Palestijnse gebieden Israëlische nederzettingen zal bezoeken. Dat gaat in tegen het beleid van Wilders' eigen kabinet, dat meent dat 'de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht en schadelijk voor het vredesproces'.

In juli ging Wilders ook al in tegen het Israëlbeleid van Nederland, toen hij twitterde dat Jordanië 'de enige echte Palestijnse staat' was.

De reis van Wilders staat gepland voor 8 tot 10 december. Rond die tijd staat ook een officieel staatsbezoek van minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) gepland.

