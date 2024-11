Wilders woest om uitlekken controversiële reisplannen naar Israël: 'Onacceptabel'

PVV-leider Geert Wilders gaat aangifte doen omdat zijn voorgenomen reis naar Israël naar de pers is gelekt. Het brengt volgens hem zijn veiligheid en die van zijn beveiligers in gevaar. "Totaal onacceptabel", schrijft hij op X.

Premier Dick Schoof heeft begin deze maand contact gehad met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over de "antisemitische aanvallen" die plaatsvonden in Amsterdam rondom de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv.

"Vandaag gesproken met de Rijksrecherche. Ik ga aangifte doen vanwege het lekken van mijn reisprogramma in Israël. NRC maakte daar melding van kort nadat onze ambassade in Israël was geïnformeerd", aldus Wilders.

NRC berichtte vorige week dat de PVV-leider naar Israël gaat. De PVV-leider maakte plannen om in december Israël en mogelijk ook de Palestijnse gebieden te bezoeken. Hij doet dat op uitnodiging van onder meer de extremistische kolonistenleider Yossi Dagan.

Tegen kabinet in

Wilders gaat daarmee opnieuw in tegen het Israëlbeleid van zijn eigen kabinet. Volgens de krant ligt het voor de hand dat Wilders bij een bezoek aan de Palestijnse gebieden Israëlische nederzettingen zal bezoeken. Dat gaat in tegen het beleid van Wilders' eigen kabinet, dat meent dat 'de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht en schadelijk voor het vredesproces'.

In juli ging Wilders ook al in tegen het Israëlbeleid van Nederland, toen hij twitterde dat Jordanië 'de enige echte Palestijnse staat' was.

De reis van Wilders staat gepland voor 8 tot 10 december. Rond die tijd staat ook een officieel staatsbezoek van minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) gepland.

Kabinet kritisch

Het kabinet is niet blij met het bezoek. Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) zei dat hij een bezoek van Wilders aan de nederzettingen in het kabinet zou bespreken, omdat het in strijd is met de afgesproken rechtstatelijke basislijn.

Buitenlandminister Caspar Veldkamp stelt zijn voorgenomen reis naar Israël uit. Ook Veldkamp is boos over het uitlekken van zijn reisplannen, omdat dat zijn werk zou bemoeilijken en zijn veiligheid zou kunnen raken. Israël neemt het Veldkamp kwalijk dat Nederland het arrestatiebevel tegen premier Benjamin Netanyahu wil naleven, melden Israëlische media. Veldkamp heeft "onder de huidige omstandigheden" besloten nu niet naar Israël te gaan, laat zijn ministerie weten.

ANP