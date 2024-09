Wilders zet premier op zijn plek: 'Schoof is absoluut niet de baas'

Premier Dick Schoof "is absoluut niet de baas", onderstreept PVV-leider Geert Wilders op X. Hij corrigeert Schoof, die dat wel had gesteld.

Sinds het aantreden van Schoof als partijloos premier van een kabinet dat losser wilde opereren van de vierpartijencoalitie waarop het steunt, is er onduidelijkheid over zijn positie.

Tijdens de Algemene Beschouwingen ging het er volgens Schoof "stevig aan toe" in de Kamer:

2:47 'Debat ging niet per se lekker', zegt Schoof

De minister-president is in theorie niet veel meer dan de voorzitter van de ministerraad, maar is de afgelopen decennia steeds machtiger geworden. Vorige eerste ministers konden echter altijd steunen op hun eigen partij, doorgaans de grootste in de Tweede Kamer.

'Nou ja, de baas...'

"Als premier ben je de baas", reageert Schoof in een zaterdag verschenen interview met het AD op speculaties dat Wilders in feite de dienst uitmaakt. "Nou ja, de baas... je bent premier. Dus je bepaalt wat het kabinet doet, en niemand anders."

Wilders spreekt dat tegen. Hij wijst erop dat de Tweede Kamer staatsrechtelijk "de baas" is. De PVV-leider bleef na de verkiezingen in de Kamer en stuurt zijn Kamerleden en ministers vanuit die positie aan.

ANP