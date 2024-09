'Meer of minder' persoonlijke opvattingen in de Kamer: Schoof wil het niet

Premier Schoof heeft vrijdag gezegd dat bewindslieden in het openbaar hun persoonlijke mening niet mogen uiten. Hij reageerde daarmee op staatssecretaris Chris Jansen (PVV, Infrastructuur), die eerder deze week zijn steun uitsprak voor de tien jaar oude 'minder-Marokkanen'-uitspraak van zijn partijleider Geert Wilders.

Schoof geeft aan dat persoonlijke ideeën niet van belang zijn als je minister of staatssecretaris bent: "Er zijn sommige dingen die je als bewindspersoon gewoon niet zegt." Het is niet de eerste keer dat de staatssecretaris de uitspraak van Wilders napraatte. Het is ook niet de eerste keer dat hij er geen afstand van wil nemen. Na maandag gaf Jansen toe dat hij het niet als staatssecretaris kon zeggen, maar hij weigerde er persoonlijk afstand van te nemen.

De Partij Voor de Vrijheid komt vaker in aanraking met deze uitspraak. Zo in 2014, toen Wilders het in een toespraak zei, waar in 2020 nog steeds straffen voor gegeven zijn:

1:54 OM eist boete van 5000 euro tegen Geert Wilders om ‘minder Marokkanen’-uitspraak

"Ik ben heel duidelijk geweest. Ik heb mijn woorden netjes teruggenomen en daarmee is voor mij de kous af," zei Jansen na de ministerraad. Jansen heeft de kwestie ook besproken met partijleider Geert Wilders. Hij wilde daarover niets kwijt, behalve dat Wilders "mij niks te verstaan heeft gegeven."

Wilders is in 2016 om deze uitspraak veroordeeld voor groepsbelediging en dat is door de hoogste rechter bekrachtigd.