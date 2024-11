Wilders staat voor eerst pers te woord na asielcompromis: 'We zijn nu beter af'

PVV-leider Geert Wilders zegt dat het een noodzakelijke compromis was om asielmaatregelen via een gewone wet te regelen in plaats van een noodwet. Wilders wijst erop dat de Eerste Kamer bezwaren had tegen de noodwet en dat ook binnen het kabinet sommigen fel tegen waren.

Volgens Wilders was de situatie zo gespannen dat hij zich afvraagt "of het kabinet levend uit de ministerraad was gekomen als dat voorstel er had gelegen", aldus Wilders dinsdag.

Strenger pakket

Tijdens zijn bijna wekelijkse oploopje stond Wilders voor het eerst de pers te woord sinds de ministerraad waarin het kabinet het asielcompromis goedkeurde. De PVV-voorman verklaarde dat hij "liever had gezien dat de regels zoals afgesproken waren uitgevoerd". Toch is hij van mening dat het afzien van het noodrecht uiteindelijk tot strengere maatregelen heeft geleid. "Het is een nog strenger pakket geworden. Dus ik denk dat we uiteindelijk toch beter af zijn", aldus Wilders.

De coalitiepartijen hebben afgesproken de 'asielnoodmaatregelenwet' waarmee het kabinet nu komt zo snel mogelijk door het parlement te loodsen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP