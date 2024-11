Pro-Palestijns protest Amsterdam klaar na tocht naar Museumplein

Zo'n vijfhonderd deelnemers aan een pro-Palestijns protest in Amsterdam zijn rond 17.30 uur aangekomen op het Museumplein na een tocht door de stad. De stoet vertrok rond 16.00 uur vanaf de Stopera. De wandeling was het slotstuk van het protest. Tijdens het protest hielden ze borden en spandoeken omhoog met leuzen en werd er getrommeld: "Het blijft nodig om hier te staan dus daarom staan we hier ook", zegt een actievoerder tegen Hart van Nederland.

De afgelopen weken hebben pro-Palestijnse demonstranten vaker geprobeerd op de Dam te demonstreren, maar dit mocht ook niet vanwege het demonstratieverbod in de stad, twee weken geleden. Toch gingen demonstranten het centrale plein van Amsterdam op, te zien in bovenstaande video.

De actie zou eerst gehouden worden op de Dam, maar de gemeente verbood dit. De organisatie vocht dit aan bij de rechter, maar die gaf vrijdagmiddag de gemeente gelijk.

Een aantal sprekers bij de demonstratie beklaagde zich over het verplaatsen van het protest. "We zien ook steeds meer inperkingen van het demonstratierecht, vandaag is daar een heel goed voorbeeld van dus het heel belangrijk om onze stem hier ook over te laten horen", laat een demonstrant weten. Maar, ook al waren ze het niet met de beslissing eens, zijn ze toch uitgeweken naar het Stopera. "Het vonnis is zo en dat gaan we respecteren."

Verder richtten de demonstranten zich tot de politiek. Ze veroordeelden het bezoek van PVV-leider Geert Wilders aan Israël en de banden die universiteiten hebben met het land. Daarbij zou het kabinet-Schoof onvoldoende de rol van Israël in het conflict veroordelen, volgens de actievoerders.

Arrestatie Pegida-voorman

Pegida-voorman Edwin Wagensveld werd eerder op de dag aangehouden op de Dam. Hij besloot daar ondanks het vonnis toch te gaan demonsteren. De pro-Palestijnse actievoerders lijken desgevraagd geen moeite te hebben met de tegendemonstatie van de anti-islamorganisatie. "We kunnen het prima met elkaar oneens zijn, demonstratierecht is een groot goed dus dat moet beschermd blijven", aldus een pro-Palestijnse actievoerder.

ANP/Hart van Nederland