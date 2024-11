Pro-Palestijnse demonstranten doen aangifte van politiegeweld na verboden protest op Dam

Acht demonstranten die woensdag deelnamen aan een verboden pro-Palestijnse demonstratie op de Dam in Amsterdam, hebben aangifte gedaan wegens wat zij noemen "extreem politiegeweld". Een woordvoerder van de actievoerders zegt dat meer mensen zich bij de aangifte zullen aansluiten in de komende dagen.

Ondanks het demonstratieverbod kwamen woensdag toch honderden mensen naar de Dam om te protesteren. Daarop besloot de politie in te grijpen. In de bovenstaande video vertellen betogers waarom zij er toch stonden.

De demonstratie vond plaats ondanks een noodverordening die samenkomsten verbood. De politie greep in en bracht demonstranten met bussen naar locaties zoals het Westergasterrein en het Westelijk Havengebied. Op sociale media circuleren video's waarop te zien is hoe agenten van de Mobiele Eenheid (ME) hardhandig optreden tegen de gearresteerde demonstranten. De beelden tonen onder meer agenten die schreeuwen en gebruik maken van wapenstokken.

Felle kritiek op politieoptreden

Advocaat Willem Jebbink, die de demonstranten juridisch bijstaat, uit felle kritiek op het politieoptreden. "Van vrijgelaten arrestanten eisen dat ze in een bepaalde richting lopen op straffe van klappen met de wapenstok heeft niets te maken met ordehandhaving", zegt hij. Volgens Jebbink handelde de politie "onrechtmatig" en noemt hij het optreden "zeer verontrustend".

Om een duidelijk beeld te krijgen van de gebeurtenissen, verzamelen de actievoerders getuigenverklaringen. Hiermee willen zij een gedetailleerd verslag van de avond opstellen. Naar verwachting publiceert actiegroep Control Alt Delete, die zich inzet tegen etnisch profileren en onnodig geweld, komende week een rapport over het politieoptreden tijdens de demonstratie.

Onderzoek

De politie heeft intussen laten weten dat zij de videobeelden serieus neemt en onderzoekt. "Het optreden met geweld van de politie is altijd heftig om te zien en wordt getoetst en beoordeeld," aldus een woordvoerder. "Ook in dit geval wordt onderzocht wat de precieze aanleiding was voor het geweld door de ME."