Politie voert 265 pro-Palestijnse demonstranten af van Dam in Amsterdam

De Amsterdamse politie heeft woensdagavond 265 pro-Palestijnse demonstranten met bussen van de Dam naar andere locaties in de stad gebracht. Eén bus met actievoerders ging naar het Westergasterrein, de plek waarvoor de gemeente een ontheffing had verleend om te demonstreren.

Sommige demonstranten zijn teruggekeerd naar de Dam nadat ze elders waren afgezet. Op de Dam was eerst nog veel politie op de been, maar rond 22.00 uur vertrokken de meeste busjes. Een groep van zo'n tweehonderd man die eerst toekeek vanaf het Nationaal Monument liep daarop naar voren om een soort overwinningsdans te doen op straat. Daarbij schreeuwden ze 'Whose streets? Our streets!'.

De groep dunde daarna uit en inmiddels is de rust op de Dam wedergekeerd. Een paar politiebusjes staan rond 22.20 uur nog op het plein om de situatie te monitoren.

Hart van Nederland/ANP