Van Weel waarschuwt geweldplegers Amsterdam: 'Je wordt gepakt'

De politie heeft afgelopen vrijdagavond geen mensen op heterdaad kunnen betrappen op geweld tegen Israëliërs in Amsterdam, maar de opsporing achteraf loopt nu rap. Dat zegt minister van Justitie en Veiligheid David van Weel. "Het is 2024", benadrukte hij. "Je wordt gepakt."

De daders maakten gebruik van een 'hit and run'-strategie waarbij mensen vanuit steegjes sprongen om anderen te belagen en vervolgens op scooters en fatbikes sprongen. De politie was er daardoor niet bij. "Tegen de tijd dat ze aankwamen bij een incident, waren de vogels alweer gevlogen", aldus Van Weel.

Een dag na het geweld in de hoofdstad gaf justitieminister Van Weel aan Hart van Nederland al aan dat de daders opgespoord en gestraft zouden worden (zie video).

Achteraf construeren

"Dat betekent dat het OM en de politie nu op basis van camerabeelden, getuigenissen, telefoonopnames, alles wat online te vinden is achteraf moeten construeren: wie waren erbij, wie heeft wat gedaan en wie zijn dat eigenlijk? Dat gaat wel hard." Er zijn inmiddels 29 mensen in beeld, zei de bewindsman tegen de Tweede Kamer.

Er zijn inmiddels vijf gezichten onherkenbaar getoond in het programma Opsporing Verzocht, met de kortst mogelijke termijn voor de plegers om zich te melden. Doen zij dat niet, dan zijn hun gezichten vrijdag al "in hun volle glorie te bewonderen", zei Van Weel: de beelden van hun gezichten zullen dan herkenbaar online worden gezet.

Toch nog lastig

Van Weel benadrukte dat reconstructie achteraf alsnog lastig is. Veel daders hadden hun capuchon op, droegen gezichtsbedekking en plakten hun nummerborden af. Bovendien was het midden in de nacht en moeten politie en OM op beelden ook nog bepalen of iemand zichzelf schuldig maakte aan geweld of omstander was.

Hart van Nederland/ANP