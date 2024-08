Verkoeling zoeken? Spring niet van brug, want boete is niet mals

Nederland zucht nog onder de enorme hitte en zoekt massaal verkoeling. Je doet immers niets liever dan zwemmen tijdens die vochtige, dampende zomerhitte. Brugspringen is populair, maar als je betrapt wordt, kan dat je duur komen te staan.

Rijkswaterstaat waarschuwt er al jaren voor, ook deze zomer weer: spring niet van een brug af het water in. Een passerende boot of een fiets of boodschappenwagentje dat onderwater ligt, kan voor enorme problemen zorgen. En dat wil niemand.

Als je betrapt wordt, dan loopt de boete op tot een stevige 160 euro.

Weten mensen dat wel? Hart van Nederland nam de proef op de som, zie je in bovenstaande video.