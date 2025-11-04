Vitens krijgt claims binnen om besmet water Utrecht, kans vergoeding lijkt klein

Er zijn bij het drinkwaterbedrijf Vitens tot nu toe zo'n twintig claims binnengekomen door de problemen met het drinkwater in Utrecht en omgeving. Volgens een woordvoerster wordt hiernaar gekeken.

Vitens gaf zaterdag een kookadvies af voor het water in delen van Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, De Bilt, Groenekan, Maarssen, Oud-Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist. Aanleiding is de vondst van de enterokokkenbacterie in het drinkwater.

Door het aantreffen van de bacterie in het drinkwater, ontstond er een run op flessenwater in de supermarkten:

2:24 Massale run op flessenwater na bacterie in Utrechts kraanwater

Kleine kans op vergoeding

De claims die tot nu toe zijn binnengekomen, gaan volgens de woordvoerster onder meer over kosten die klanten hebben gemaakt door zelf water aan te schaffen. "Of mensen die zeggen dat het koken van water ze extra stroom kost." De kans dat ze dat geld vergoed krijgen is klein, Vitens meldde eerder al op de website dat flessen water niet worden vergoed. En voor een vergoeding van extra kosten door het koken van water geldt een minimumbedrag van 40 euro. Volgens de woordvoerster bereik je dat bedrag niet door het koken van water.

Lees ook: Thuiswerkadvies voor grote bedrijven in Utrecht na bacterie in drinkwater

De enterokokkenbacterie komt van nature voor in de darmen van mensen, legt een woordvoerder van Vitens uit. Gezonde personen zouden er normaal gesproken geen last van moeten hebben, maar het drinken van besmet water kan soms maag- en darmklachten veroorzaken.

Vooral kwetsbare groepen moeten extra opletten, waarschuwt de woordvoerder. "Het kookadvies geldt voor iedereen, maar zwangeren, ouderen, kinderen en mensen met een onderliggende aandoening moeten extra waakzaam zijn en bij twijfel contact opnemen met de huisarts of de GGD."

Update

Het waterreservoir waar de bacterie is aangetroffen, is inmiddels buiten gebruik gesteld. Vitens heft het kookadvies pas op wanneer twee opeenvolgende metingen schoon zijn. "Helaas kunnen we vooraf niet zeggen hoelang dit duurt." Het drinkwaterbedrijf komt later dinsdag met een update over de situatie.